«Уже традиция»: центр Копейска в Новый год остался без воды

В Копейске в новогоднюю ночь произошла крупная коммунальная авария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первые сообщения об отключении воды появились в соцсетях после полуночи. В некоторых домах краны пересохли уже в 23 часа.

На отсутствие воды пожаловались жители многоэтажек по проспектам Победы и Славы, улицы Кирова, Калинина, Гастелло, Коммунистического проспекта. Горожане возмущены, что в Новый год не могут вскипятить чайник и вымыть посуду.

«Ув. администрация, почему отключают воду в новогоднюю ночь? Диспетчер трубку не берет и это не первое отключение воды по городу, спасибо за Новый год!», – написал участник сообщества «Подслушано Копейск».

Другим вскоре удалось дозвониться до аварийной службы, однако там им ответили, что не могут найти место порыва трубы. Горожане ехидно предположили, что разгар праздника кто-то перебрал с алкоголем.

«Кирова 10 тоже нет воды. И на прошлый Новый год так же было. Это уже традиция», – прокомментировала местная жительница. «Экономят в новогоднюю ночь. Мы тоже заметили», – написала еще одна участница диалога.

Место утечки удалось установить ближе к утру. По последним данным, авария произошла в районе церкви. Около 10 часов коммунальщики заверили, что порыв устранен, однако воду дадут лишь после повторного заполнения системы водоснабжения.

Челябинск, Юлия Димова

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