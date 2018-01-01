Сегодня над Землей взойдет Суперлуна

Сегодня ночью жители Земли смогут наблюдать красочное астрономическое явление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Московского планетария, первая в этом году Суперлуна станет видна с вечера 1 января до утра 2 января. В полночь лунный диск взойдет высоко над созвездием Ориона, в Близнецах. Он будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, разница между перигеем (ближайшая к Земле точка лунной орбиты) и полнолунием составит всего 4,5 часа.

Суперлунием называют моменты, когда полная луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и время прохождения перигея и полнолуния отстают не больше, чем на 3 дня.

Напомним, «Суперлунная трилогия» этой зимы началась еще в прошлом месяце. Огромную луну жители Земли могли наблюдать 3 декабря.

Второе Суперлуние в этом году ожидается 31 января. Необычное астрономическое явление совпадет с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием составит около 18 часов. В Москве Суперлуна взойдет над горизонтом после 17:00 уже выходя из тени Земли, поэтому поднимаясь выше над восточным горизонтом в течение часа (до 18:00) еще можно будет наблюдать, как постепенно с диска Луны исчезает красноватый оттенок. От начала до конца затмение Луны будет видно на Дальнем Востоке, где к этому моменту уже наступит 1 февраля.

Таким образом, январские Суперлуния завершат «небесную трилогию» этой зимы, начавшуюся еще 3 декабря 2017 года.

Однако на этом сюрпризы не закончатся. 3 января жители Земли смогут наблюдать огромный солнечный диск – наша планета окажется на самом близком от звезды расстоянии. А в ночь на 4 января пройдет первый в этом году звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.01.18

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