Праздник с дымком: режим НМУ в Челябинске продлили на два дня

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере, сохранятся до 19 часов 3 января. Предприятиям Челябинской области в период НМУ предписано снизить объемы выбросов на 15%-20%.

Тем временем, челябинцы продолжают жаловаться на запах химии и гари в воздухе, публикуют в соцсетях фотографии окутавшего город смога, отмечая, что заводы вовсю «поздравляют» местных жителей с Новым годом.

«На улице опять Сайлент -Хилл. Туман с выбросами и мелкой пылью: сначала подумали снежок, а вот и нет», – написала участница сообщества «Вредные выбросы г.Челябинск». «Советский район: задыхаемся от химического запаха жженой резины! Не справляются 2 бризера последнего поколения», – поведала еще одна челябинка, добавив, что другие горожане неохотно оставляют сообщения о выбросах по номеру 112.

Напомним, НМУ 1 степени опасности беспрерывно действуют в областном центре с вечера 29 декабря.

Во время режима «черного неба» южноуральцам рекомендуют употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.01.18

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