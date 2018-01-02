На Южном Урале заводчица заживо сгорела, спасая щенка

Жительница Кыштыма бросилась в огонь ради породистого щенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагический случай произошел 30 декабря на улице Фрунзе в поселке Северный.

Вечером 62-летняя хозяйк затопила баню и ушла в дом. Через некоторое время пенсионерка заметила, что горит крыша надворных построек, где были заперты несколько щенков.

Женщина, занимавшаяся разведением породистых собак, помчалась спасать питомцев. Когда пенсионерка открыла дверь, ее с ног до головы обдало огнем, сообщает «Кыштымский рабочий». Из-за притока кислорода сарай еще сильнее воспламенился. Очевидцы происшествия вызвали пожарных.

Прибывшие на место огнеборцы принялись тушить возгорание. Во дворе дома пожарные обнаружили обугленный труп женщины. Находившийся в сарае щенок также погиб. Еще трем щенкам, вовремя выбежавшим на улицу, удалось спастись.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту произошедшего проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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