На Южный Урал надвигаются морозы

В Челябинской области значительно похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни синоптики обещают южноуральцам облачную погоду, преимущественно без осадков, утром местами туманы, изморозь. По данным Челябинского гидрометцентра, грядущей ночью по области -15,-20 градусов, в низинах до -25 градусов, на западе региона -10, -15 градусов. Завтра днем прогнозируется -8, -13 градусов, ветер переменный 1 – 6 метров в секунду.

В Челябинске ближайшей ночью столбики термометров опустятся до отметки -18 градусов, в дневные часы -10, -12 градусов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.01.18

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