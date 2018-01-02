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Вторник, 2 января 2018, 19:14 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Южный Урал надвигаются морозы

В Челябинской области значительно похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни синоптики обещают южноуральцам облачную погоду, преимущественно без осадков, утром местами туманы, изморозь. По данным Челябинского гидрометцентра, грядущей ночью по области -15,-20 градусов, в низинах до -25 градусов, на западе региона -10, -15 градусов. Завтра днем прогнозируется -8, -13 градусов, ветер переменный 1 – 6 метров в секунду.

В Челябинске ближайшей ночью столбики термометров опустятся до отметки -18 градусов, в дневные часы -10, -12 градусов.

Челябинск, Юлия Димова

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