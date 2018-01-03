На пожаре в Верхнеуральском районе погибли двое детей

В Верхнеуральском районе пенсионер с двумя детьми погибли в новогоднюю ночь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о пожаре в одной из квартир поселка Межозерный поступило рано утром 1 января. По данным спасателей, 60-летний хозяин жилища уснул с непотушенной сигаретой. Вскоре уголек упал на диван, тот начал тлеть и заполонил всю квартиру едким дымом.

В результате происшествия сам мужчина, а также его внуки – мальчик 4 лет и девочка 6 лет, спавшие в той же комнате, погибли на месте.

По факту причинения смерти по неосторожности Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины прозошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Челябинск, Юлия Димова

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