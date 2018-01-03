В Челябинске маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие

В Челябинске иномарка протаранила маршрутное такси.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне вечером в микрорайоне Вишневая горка. Водитель автомобиля Kia не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус 136 маршрута. Пытаясь избежать лобового столкновения, водитель маршрутки в последний момент резко выкрутил руль, машина вылетела с дороги и врезалась в столб.
В результате происшествия водителя иномарки с различными травмами госпитализировали. Пассажиры маршрутки отделались ушибами и ссадинами.
Как отмечают в соцсетях очевидцы, виновник ДТП был пьян.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту случившегося проводится расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 03.01.18
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