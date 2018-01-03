Сотни южноуральцев лишились отдыха из-за аномальной зимы

В Челябинской области бесснежная погода парализовала работу горнолыжного комплекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в праздничные выходные не все южноуральские курорты оказались готовы принять любителей экстрима.

Из-за отсутствия снега и прошедшего в горах дождя трассы ГЛК «Аджигардак», расположенного в Ашинском районе, стали непригодны для катания.

«Дорогие друзья, в связи с аномальными для этого времени года погодными условиями склоны «Аджигардак» не будут открыты до ближайших снегопадов», – сообщается на странице горнолыжного комплекса в соцсетях.

По предварительным данным, отдыха лишились порядка 200 человек. Клиентам уже вернули деньги, оплаченные за бронь домиков.

Долгожданные снегопады работники туристической отрасли ожидают 8-10 января.

Отметим, в новогодние праздники работают лишь те горнолыжные комплексы Южного Урала, где есть свои снеговые пушки.

Напомним, ранее из-за предновогодней оттепели временно приостановил работу главный ледовый городок Челябинска. Аномально теплая зима настигла также жителей Ростова-на-Дону, где в начале января распустились розы. А жители средней полосы России в канун Нового года собирали в лесу грибы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.01.18

В Челябинске маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие. / На пожаре в Верхнеуральском районе погибли двое детей. / На Южный Урал надвигаются морозы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»