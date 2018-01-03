В Магнитогорске автобус протаранил трамвай

В Магнитогорске междугородний автобус столкнулся с трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , дорожный инцидент произошел сегодня днем на перекрестке проспекта Ленина с улицей Труда.

По словам очевидцев, водитель автобуса №591, следовавшего по маршруту Магнитогорск – Челябинск, поворачивая налево, решил проскочить перед движущимся прямо трамваем. Удар пришелся в переднюю часть вагона. Информации о пострадавших нет.

Горожане в соцсетях отмечают, что ДТП спровоцировало крупный затор на перекрестке.

Обсуждая фотографиии в соцсетях одни шутят, что в Магнитогорске появился междугородний трамвай марки Hyundai, другие считают, что виновник аварии просто соскучился по рельсовому транспорту.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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