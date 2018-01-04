ЧП на станции «Челябинск – Главный»: произошла утечка реактивного топлива

На железнодорожном вокзале Челябинска разлилась цистерна с топливом.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурно-диспетчерской службе города, сообщение об утечке авиационного топлива при формировании железнодорожного состава на станции «Челябинск – Главный» (парк Б) поступило в ночь на 3 января.

На место аварии прибыли все экстренные службы города. Специалисты перекачали топливо в резервную цистерну. «Угрозы жизни и здоровью жителей нет, превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ не выявлено», – сообщается в оперативной сводке ЕДДС.

В 18 часов 22 минуты работы по ликвидации ЧП завершены, железнодорожный состав отправлен по маршруту следования.

На движение поездов данное происшествие не повлияло.

Челябинск, Юлия Димова

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