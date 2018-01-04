Смог над Челябинском провисит еще сутки

В Челябинске в очередной раз продлили режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, способствующие накоплению вредных выбросов в воздухе, ожидаются в областном центре до 19 часов 5 января. В этот период синоптики прогнозируют слабый ветер неблагоприятного направления и инверсию – аномальное нарушение температурного обмена воздушных слоев атмосферы.

Таким образом, особый экологический режим, объявленный в Челябинске еще 29 декабря, будет беспрерывно действовать неделю.

2 января специалисты передвижной лаборатории минэкологии Челябинской области взяли пробы воздуха в районе поселка Федоровка. По результатам исследования выявлено превышение ПДК формальдегида в 1,16 – 1,42 раза.

Напомним, в период НМУ промышленным предприятиям области необходимо снизить объемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Юлия Димова

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