Южноуральский школьник попал в больницу, скатившись с горки

В Чебаркуле подросток травмировался в ледовом городке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ЧП произошло 31 декабря. 14-летний школьник при спуске с горы угодил в образовавшуюся на склоне дыру. Подростка отбросило в сторону, он сильно ударился ногой о бортик.

На следующий день, когда нога вспухла, и шевелить ею уже стало невозможно, пострадавший обратился к врачу. В травмпункте мальчику диагностировали закрытый перелом пальца.

Напомним, ранее на 11-летнего жителя Сатки во время прогулки по недостроенному городку упала ледяная глыба, ребенок получил сложный перелом голени.

Отметим, претензии к строителям ледового городка в Чебаркуле у чиновников и горожан возникли задолго до Нового года. Индивидуальный предприниматель, выигравший аукцион, сорвал все сроки сдачи объекта, в итоге заключил договор субподряда с муниципальным предприятием. При этом заказчик отказался выплачивать коммерсанту деньги, вместо этого составил в отношении него три акта о неготовности ледового городка и инициировал вопрос о внесении подрядчика в реестр недобросовестных участников аукциона.

Челябинск, Юлия Димова

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