В Челябинске школьница выпала из окна многоэтажки

В Челябинске 14-летняя девушка упала с пятого этажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, инцидент произошел накануне в 21:30 в одном из домов по улице Энгельса. Очевидцы происшествия вызвали медиков. Упавшая с высоты челябинка выжила, однако получила серьезные травмы.

С переломом позвоночника пострадавшую доставили в городскую больницу №1.

Известно, что подросток упала из окна собственной квартиры, расположенной на последнем этаже.

Что предшествовало трагедии, в настоящий момент устанавливается.

По факту случившегося проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.01.18

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