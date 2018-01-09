На Южном Урале ребенок вылетел в окно после ДТП на заснеженной трассе (ВИДЕО)

В Челябинской области юная пассажирка едва не погибла при столкновении легковушек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла 8 января на автодороге Пласт – Варламово.

По словам очевидцев, на заснеженной трассе автоледи за рулем «Дэу Матиз» потеряла управление, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в мчавшийся ВАЗ-2115.

Момент столкновения запечатлела камера видеорегистратора.

По данным автора видеозаписи, малышка находилась на заднем сидении в удерживающем устройстве, однако не была пристегнута. К счастью, обошлось без жертв.

«У ребёнка сломан нос, у матери ушибы, в «Пятнадцатой» два парня были пристегнуты: отдышались и вышли, – написал участник сообщества «На дорогах Магнитки». – Скорая приехала через 7 минут. За это время с водителем «Газели» оказали первую помощь ребёнку. Собрали вещи из «Матиза», которые разбросало по округе, удар был в правую часть и багажник».

«Трасса ужас! Проезжали через 20 минут после аварии. Всю дорогу метель, нулевая видимость», – отметили другие автомобилисты. В комментариях автомобилисты также оценили прочность газовой трубы, не сломавшейся после удара «Матиза». Другие начали активно спорить о причинах ДТП. «Десять раз пересмотрел видео: на третьей секунде видно, как ВАЗ на обгон пошел неудачно, соблюдал бы дистанцию, может, всё и обошлось», – заявил один из автомобилистов. «Посмотрите, в конце видео есть след от колес «Матиза» на дороге, – не согласился с ним другой. – Он идет от встречной полосы и вслед за машиной продолжается в кювете. А от ВАЗ-2115 след как раз-таки в попутном направлении с заснявшей аварию машиной».

Челябинск, Юлия Димова

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