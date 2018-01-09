До выборов президента осталось 67 дней: челябинец, замахнувшийся на российский престол, предложил разогнать чиновников

Еще один житель Челябинска заявил об участии в выборах президента России.

Как уже сообщал «Новый День», 7 января Центризбирком завершил прием документов от самовыдвиженцев на пост главы государства.

Всего с начала президентской кампании поступило 46 подобных уведомлений, однако заявления на рассмотрение в ЦИК подали лишь 15 независимых кандидатов. Еще 21 уведомление о выдвижении кандидатов поступило от политических партий.

В последний день заявок от самовыдвиженцев в числе прочих документы сдал житель Челябинска Виктор Черепнин.

В настоящий момент новоиспеченный участник готовится к сбору подписей избирателей. По закону самовыдвиженец должен заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей (7,5 тысяч человек на один регион). Кстати, один из пунктов программы южноуральца – замена в управлении экономикой чиновников информационной системой.

Напомним, ранее ЦИК России отказала в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. Среди них оказался и челябинский бизнесмен Андрей Яцун. Причиной стало предоставление неполной информации об избирателях, оказавшихся учащимися неизвестных учреждений.

Челябинск, Юлия Димова

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