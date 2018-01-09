Южноуральцы «отпраздновали» Новый год двойными убийствами

Челябинскую область в праздничные выходные всколыхнула серия убийств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое преступление произошло 3 января в одном из сел Еманжелинского района. Местная жительница пригласила на праздник родную сестру. Женщины отмечали Новый год с мужьями, а на утро одна из них застала сестру в кровати без одежды. Гостья почему-то решила, что хозяйка переспала с ее мужем, хотя того рядом с ней не было. Это не помешало женщине рассказать о мнимой измене родственницы ее супругу.

Разгневанный селянин отправился к «любовнику», в итоге забил его до смерти. Труп мужчина положил в багажник своей машины, после чего решил показать мертвого соперника жене.

Между супругами произошла перепалка, в ходе которой мужчина ударил обидчицу, та упала без сознания.

Решив, что предательница мертва, местный Отелло, также погрузил ее в багажник. Чтобы избавиться от тел, убийца приехал в лес и поджег автомобиль, а сам уехал.

Через некоторое время душегуба задержали и предъявили ему обвинение в убийстве мужчины и причинении тяжкого вреда супруге, повлекшем ее гибель. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Второе двойное убийство произошло в ночь на 4 января в Челябинске. В одной из квартир Курчатовского района со следами насильственной смерти были найдены тела двух мужчин. В ходе расследования по подозрению в преступлении были задержаны их знакомые.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области, гостьи расправились с хозяином квартиры и его приятелем кулаками. В ходе бытового конфликта пьяные мужчины стали жестко избивать оппонентов, в итоге убили обоих.

В настоящий момент задержанные помещены в следственный изолятор, решается вопрос о предъявлении им обвинения. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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