В Кыштыме вспыхнул склад семечек

В Кыштыме крупный пожар уничтожил полтонны жареных семечек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в минувший понедельник на улице Егозинка. Сообщение о возгорании ангара площадью 140 квадратных метров поступило около 10 часов. Прибывшие на место огнеборцы приступили к тушению пожара. Справиться с огнем удалось лишь спустя 5 часов.

В результате происшествия пламенем уничтожен металлический склад, принадлежащий компании «Ариант», сообщает «Кыштымский рабочий». Также сгорела хранившаяся в нем снековая продукция «Джинн». Пострадавших нет.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия, владельцы подсчитывают ущерб.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.01.18

Южноуральцы «отпраздновали» Новый год двойными убийствами. / Прокуратура через суд заставила власти Карабаша отремонтировать опасную трассу. / Южноуралец проведет год в колонии за пьяную разборку с полицейским. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»