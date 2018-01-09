На Южном Урале скончался мальчик, придавленный ледяной глыбой в городке

Южноуральские медики не смогли спасти школьника, пострадавшего во время катания с ледяной горки.

Как уже сообщал «Новый День», несчастный случай произошел 21 декабря в саткинском микрорайоне Западный. 11-летний мальчик решил покататься с одной из горок в ледовом городке.

Школьник забрался на сооружение и тут же сорвался и полетел вниз, в следующее мгновение на мальчишку рухнула ледяная глыба.

С повреждениями внутренних органов ребенка доставили в местную больницу, откуда спустя несколько дней увезли в Челябинск.

В детской областной клинической больнице мальчика прооперировали. Сегодня выяснилось, что ребенок скончался в медучреждении, сообщает городской портал «Сатка74».

Напомним, ранее Следственный комитет организовал проверку по факту падения ребенка с горки. В управлении благоустройства администрации города сразу после инцидента заявили, что ледовый городок не был достроен, открытие горок планировалось на 26 декабря. Также известно, что ледовый городок на момент возведения не был огорожен, поэтом ребенок без труда забрался на опасную конструкцию. Не оказалось поблизости и рабочих миасской компании, возводившей городок. По словам местных жителей, строители около недели не следили за недостроенными горками.

В настоящий момент по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего, будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасное пребывание детей.

Челябинск, Юлия Димова

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