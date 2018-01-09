Челябинцы стали меньше пить в праздники

Жители Челябинска охладели к алкоголю. К такому выводу пришли городские медики, подведя итоги новогодних каникул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о количестве вызовов бригад скорой помощи в период с 31 декабря по 8 января рассказала начальник горздрава Наталья Горлова. По словам чиновницы, всего в праздники медики выезжали к челябинцам 9 тысяч 969 раз, что на 18 случаев меньше прошлогодних каникул. При этом значительно сократилось число жалоб на плохое самочувствие вследствие алкогольного опьянения.

На вызовы к пациентам с интоксикацией врачи выезжали более 1,1 тысячи раз. Отметим, год назад количество перепивших превышало 2 тысячи человек.

Тенденция к снижению численности пьющих отчетливо просматривалась в областном центре, например, 1 января. Вопреки устоявшемуся мнению по поводу пьянки до утра, многие горожане с самого утра вовсю гуляли с детьми в парках, катались на лыжах, занимались на уличных тренажерах.

Реже стали появляться в общественных местах и в стельку пьяные челябинцы.

По данным городских властей, непосредственно в новогоднюю ночь в вытрезвитель поместили лишь одного «гуляку».

Он составил компанию 3 клиентам, попавшим спецучреждение ранее. В последующие дни вытрезвитель принимал ежедневно чуть более двух десятков человек.

Ощутимо меньше в новогодние праздники оказалось и выездов к пострадавшим в ДТП (39 вызовов, 21 госпитализирован), добавила г-жа Горлова. Кроме того, зарегистрировано 46 выездов на пожары, в которых пострадали всего 3 человека.

Челябинск, Юлия Димова

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