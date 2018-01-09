В Магнитогорске пьяный пристав избила сотрудника ГАИ

В Магнитогорске судебного исполнителя обвинили в нападении на полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День», сотрудница районного отдела Федеральной службы судебных приставов стала фигурантом уголовного дела по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 22 декабря на улице Советской. Находившиеся при исполнении сотрудники ДПС остановили пьяного водителя.

Нарушитель не растерялся и первым делом позвонил супруге, работающей приставом.

Дама в тот вечер отмечала предстоящий Новый год в компании друзей, однако не поленилась и вместе с подругой помчалась спасать попавшего в беду мужа.

На месте между ней и автоинспектором разгорелся конфликт. В ходе ссоры нетрезвая женщина ударила сотрудника ГИБДД по лицу. Пострадавший обратился в травмпункт, где у него зафиксировали ушиб мягких тканей. В отношении 37-летнего пристава возбудили уголовное дело.

«26 декабря 2017 года на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов руководителю УФССП Челябинской области рекомендовано прекратить с сотрудницей служебный контракт. 29 декабря нарушительница уволена с должности судебного пристава-исполнителя», – говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По решению суда женщина оставлена под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, санкция статьи в зависимости от тяжести причиненного вреда предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, заработной платы или иного дохода за период до 1,5 лет либо принудительные работы до 5 лет, арест до полугода либо лишение свободы сроком до 5 лет. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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