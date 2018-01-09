Довели: гибель южноуральского срочника в части под Пермью обернулась уголовным делом

По факту гибели призывника из Челябинской области в Пермском крае возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», тело 20-летнего магнитогорца обнаружено 5 января в душевой казармы войсковой части 88503, базирующейся в поселке Сокол.

Парень был призван в армию летом прошлого года, а уже в 2018 году срочник планировал подписать контракт на продление службы сроком на 3 года. Однако его планам не суждено было сбыться.

По словам сестры погибшего, за день до смерти брат сообщил ей о конфликте с сослуживцем, с которым у него не сложились отношения еще в старой роте охраны, затем обоих перевели в другую часть.

Родные полагают, что срочник из Дагестана неоднократно угрожал южноуральцу расправой, а после его смерти воспользовался его телефоном для выхода в Интернет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, накануне Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону возбудил уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства». Сегодня тело солдата доставили для погребения в Магнитогорск.

Отметим, родственники погибшего настаивают на проведении независимой судмедэкспертизы. В то же время командование Центрального военного округа категорически отрицает факты физического насилия в отношении южноуральского срочника. О возможном психологическом давлении на военнослужащего представители ЦВО ничего не сообщают.

Южноуральский обмудсмен Маргарита Павлова обратилась к приволжским коллегам с просьбой взять ситуацию на совместный контроль. Завтра сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае планируют посетить воинскую часть поселка Сокол совместно с работниками прокуратуры и комитетом солдатских матерей.

Общественники намерены опросить сослуживцев солдата и поговорить с руководством части. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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