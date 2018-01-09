Пороховая бочка: деревня под Челябинском рискует взлететь на воздух из-за добычи руды

Жители Сосновского района возмущены транспортировкой взрывчатых веществ мимо их домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на перевозку опасных грузов через населенный пункт в очередной раз пожаловались жители деревни Большое Таскино. Последний раз южноуральцы обращались в администрацию поселения, предварительно собрав подписи против проезда большегрузных автомобилей до Сосновского карьера через деревню, полтора года назад. Тогда чиновники на словах пообещали местным жителям запретить передвижение грузовиков с огнеопасными и взрывчатыми веществами по деревенским улицам, однако с тех пор мало что изменилось.

«До сих пор большегрузы ездят. И не просто ездят, а гоняют с огромной скоростью. Хотя на въезде в нашу деревню стоят два знака: «Большое Таскино» на белом фоне и знак «Жилая зона», – приводит «Сосновская нива» текст письма местной жительницы.

Помимо перевозки бензина и взрывчатки, дальнобойщики разбивают главную улицу в деревне, без того пребывающую в плачевном состоянии.

На протяжении нескольких лет селяне пробовали бороться с нелегальными перевозчиками собственными силами. Перегораживали дорогу, вызывали ДПС, всей улицей стояли на дороге, препятствуя проезду.

Гневная реакция поставщиков руды не заставила себя ждать.

Минувшим летом на разборки с жителями Таскино прибыл начальник расположенного за деревней Сосновского рудника. «Он угрожал, что, если мы не освободим проезд, с нами приедут и разберутся. Когда нам поступили угрозы, мы сделали звонок участковому, – отмечают селяне. – Он сказал, что пока не может принять вызов, потому что угрозы только на словах. Но предупредил: если кто-то приедет, сразу звонить и снимать на камеру».

Глава администрации Саккуловского поселения признается, что конфликты рудодобытчиков с жителями возникают регулярно, однако решать проблему считает бессмысленным.

Чиновник полагает, что водители фур все до единого перестанут заезжать в деревню, как только там появится наряд ДПС. Мол, информацию о дежуривших автоинспекторах дальнобойщики мигом передают друг другу по рации. Также власти настаивают на том, что в настоящий момент Сосновский карьер работает не в полную силу, а значит, автомобили ездят по деревне намного реже, чем раньше. Чтобы снизить недовольство селян, вопрос перевозки взрывчатки через Таскино чиновники все же пообещали обсудить на ближайшем совещании по безопасности движения в администрации района.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.01.18

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