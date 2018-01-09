Засуха: Екатеринбург собирается выкачать Нязепетровское водохранилище

Екатеринбургское МУП «Водоканал» продолжит перекачку воды через Уральский хребет.

Как уже сообщал «Новый День», дефицит воды в водохранилищах Екатеринбурга начали восполнять еще минувшей осенью. Ранее из-за скудного паводка и недостаточного количества летних дождей мегаполис не досчитался 25 миллионов кубометров живительной влаги. В октябре началась перекачка воды из Нязепетровского водохранилища. Планировалось, что в течение трех месяцев вода, поступающая из Челябинской области, дополнит естественную приточность, и Екатеринбург будет гарантированно обеспечен водой до начала паводка 2018 года.

Однако в ноябре вместо расчетных 4 миллионов кубометров в месяц объем естественной приточности едва достигал 1 миллиона.

При этом водопотребление Екатеринбурга составляет 18 миллионов кубометров воды в месяц. В отопительный период город ежесуточно потребляет свыше 500 тысяч «кубов» воды. По оценкам специалистов, накопленной воды Екатеринбургу хватит лишь до середины марта 2018 года. А первое половодье ожидается не раньше 10 апреля.

Во избежание ЧС екатеринбургский «Водоканал» принял решение продолжить перекачку воды из Челябинской области в Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища до конца января. А для этого необходимо с помощью четырех насосных станций поднять воду на высоту 140 метров, провести по трубам протяженностью 35 километров и сбросить в реку Западная Чусовая. В целом, восполнение дефицита водных запасов ежемесячно обходится бюджету Екатеринбурга в 34 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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