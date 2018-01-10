В селе под Миассом рухнула водонапорная башня

Жители миасского села остались без воды из-за обрушения водонапорной башни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Миасса, коммунальное ЧП произошло в селе Черновском. Сильный ветер повалил и согнул пополам водонапорную башню, снабжающую водой более тысячи человек. На сегодняшний день сооружению уже более полувека.

На место происшествия выехала ремонтная бригада МУП «Городское хозяйство». Накануне в Черновское прибыли также власти Миасса. По словам первого замглавы администрации Александра Качева, на восстановление водонапорной башни потребуется не менее двух дней. Специалисты уже приступили к сбиванию льда с сооружения при помощи крана. Затем конструкцию распилят, проверят и снова приварят к основанию. До полного ремонта водонапорной башни вода из-за низкого давления подается лишь в часть жилых домов.

Челябинск, Юлия Димова

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