Куратор «Синего кита», угробивший южноуральскую школьницу, предстанет перед судом

В Челябинской области завершено расследование дела администратора «группы смерти».

Как сообщили РИА «Новый День» в канцелярии Еткульского районного суда, материалы уголовного дела в отношении московского почтальона, обвиняемого в доведении до самоубийства 14-летней жительницы Еткуля и вымогательстве у нее денег, поступили в суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, 26-летний житель Москвы был задержан в июне прошлого года. Следователи вышли на столичного почтальона, вскрыв в Интернете переписку южноуральской школьницы с неизвестным мужчиной.

По данным СК, подросток получала от нового знакомого «роковые задания», а если не выполняла их, он угрожал ей убийством. Также собеседник вымогал у школьницы деньги, требуя перечислить ему на карту 20 тысяч рублей.

После переписки в соцсетях девушка попала с диагнозом «отравление» в больницу. После выписки мать увезла дочку на море, однако отдых не пошел ей на пользу. В середине июля подростка нашли мертвой в собственной квартире.

После этапирования в Челябинск задержанного куратора поместили в следственный изолятор. В ходе расследования подозреваемого направили на судебно-психиатрическую экспертизу в Москву. Врачи выявили у него ряд психических недомоганий, однако установили, что общаясь со школьницей, он в полной мере осознавал свои действия и был полностью вменяем.

Отметим, спустя две недели после задержания куратора «группы смерти» сыщики вышли еще на одного жителя Москвы, причастного к деятельности «Синего кита». 21-летнего парня также привезли в Челябинск. По версии следователей, задержанный какое-то время работал модератором суицидальной группы. Подробности второго уголовного дела в интересах следствия не разглашаются.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.01.18

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