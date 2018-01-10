Заплесневела: уникальную пещеру Урала закрывают для туристов

В Челябинской области установят полный запрет на посещение Игнатьевской пещеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приказ уже подписан Госкомитетом охраны объектов культурного наследия.

Согласно документу, с 1 февраля в пещеру смогут попасть лишь ученые, студенты-историки и археологи, а также специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории».

Игнатьевская пещера входит в состав Серпиевского заказника и является историко-культурным памятником федерального значения. Она интересна своей «картинной галереей», возраст которой – 14 тысяч лет.

Игнатьевская пещера признана самой уникальной и самой посещаемой туристами среди пещер Урала. Именно последний фактор и повлиял на решение о ее закрытии.

Напомним, летом 2016 года пещеру уже пытались спасти от осыпания и повреждения древних рисунков, ограничив доступ «диким» туристам и значительно сократив численность экскурсионных групп и количество маршрутов.

В ходе последних исследований специалисты обнаружили в Игнатьевской пещере скопление грибковой плесени, «поедающей» наскальную живопись.

Сроки действия запрета на посещение памятника природы в Госкомитете не оговаривают, отмечая лишь, что решение принято по рекомендации ученых Института истории и археологии УрО РАН.

Планируется, что запрет поможет предотвратить замусоривание пещеры, появление в ней новых надписей и следов самовольных раскопок.

Челябинск, Юлия Димова

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