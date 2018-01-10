Под Челябинском взломали офис эсеров

В Коркинском районе неизвестные ограбили местное отделение «Справедливой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение о взломе офиса политической партии, расположенного в поселке Роза на улице 50 лет Октября, поступило сегодня утром.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с кинологами. Полицейские обнаружили помятую дверь офиса, и открытые настежь ящики и шкафы. Преступников и след простыл. По данным заявителя, в результате взлома из офиса был похищен ноутбук.

По мнению руководителя местного отделения партии Дмитрия Андреева, материальные ценности злоумышленников интересовали меньше всего. В здании, где располагается офис эсеров, работают и другие конторы, однако они следов взлома не зафиксировали.

В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.01.18

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