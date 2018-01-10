В должниках – бомжи и алкоголики: супруги из Пласта «развели» банки на 2 миллиона

Супругам из Челябинской области грозит срок за аферы с кредитами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России региона, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 33-летнего мужчины и 22-летней девушки.

По версии следствия, молодая пара на протяжении 2017 года оформляла в магазинах Пласта потребительские кредиты, заключая договоры от имени горожан, ведущих асоциальный образ жизни.

Не собираясь рассчитываться с банками, супруги вскоре продавали приобретенный товар по низкой цене. Вырученные деньги аферисты тратили на собственные нужды, часть передавая владельцам документов – бомжам и алкоголикам.

Причиненный мошенниками ущерб составил свыше 2 миллионов рублей. Задержанного южноуральца поместили под стражу, его жену оставили под подпиской о невыезде. В ходе обысков в квартире подозреваемых изъяты кредитные договоры и другие доказательства кражи денег у банков.

Отметим, санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.01.18

Еманжелинец, вырубивший полицейского у придорожного кафе, получил два года колонии. / До выборов президента осталось 67 дней: челябинцы столкнулись с невозможностью отозвать депутата, забывшего о предвыборных обещаниях. / Власти Челябинска отодвинули маршрутчиков от перекрестков: согласован новый порядок высадки пассажиров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»