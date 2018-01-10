Челябинский медцентр попал под статью за «лучших врачей»

В Челябинске частную клинику уличили в нарушении рекламного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в ноябре 2017 года в антимонопольный орган обратился местный житель. Заявитель указал, что в эфире интернет-радио распространялась недостоверная реклама медицинского центра «Источник». Текст сообщения гласит, что в указанной клинике работают «Пожалуй, лучшие врачи Челябинска».

При этом в рекламе не указан критерий сравнения данных медработников с другими, также не обозначены конкретные преимущества сотрудников центра. В ответ на претензии надзорного ведомства ООО «Поликлиника» предоставило дипломы победителя в номинациях конкурсов «Клиника года 2016. Южный Урал» и «Клиника года 2017. Южный Урал». При этом в рекламе, распространенной на радио, данная информация отсутствует. Не спасло рекламодателя и используемое в тексте рекламного сообщения слово «Пожалуй». Эта вставка лишь акцентирует высказывание о лучших врачах областного центра, решили в антимонопольном органе.

По итогам проверки в отношении рекламодателя возбуждено дело по факту нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 «Закона о рекламе».

Челябинск, Юлия Димова

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