Южноуралец опустошил десяток банковских карт, болтая по телефону

Житель Челябинской области предстанет перед судом за телефонные аферы с банковскими картами.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Южноуральска. Ему вменяется покушение на мошенничество, а также мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.
По версии следствия, в период с апреля по июнь 2017 года мужчина отсылал на случайные номера смс-сообщения с предупреждением о списании денег с их банковских карт.
Когда адресаты перезванивали на указанный в сообщении номер, отправитель представлялся сотрудником банка.
Далее собеседник просил клиента незамедлительно проследовать к терминалу, чтобы остановить списание средств.
Наивные южноуральцы выполняли все указания мошенника, не вникая, что телефонные команды сводятся к пополнению чужого банковского счета. Потерпевшими по делу признаны 11 жителей Челябинской области. Причиненный владельцам карт ущерб превысил 350 тысяч рублей.
Вскоре злоумышленника задержали и поместили под стражу.
В обеспечение заявленных гражданских исков на деньги обвиняемого наложен арест.
Материалы уголовного дела переданы в Южноуральский городской суд.
Челябинск, Юлия Димова
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