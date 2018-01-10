В Троицке догхантеры изрешетили бродячего пса: дробь вросла в позвоночник

Челябинск, Январь 10 (Новый День, Юлия Димова) –В Троицке волонтеры спасли подстреленного пса. Собака уже год живет с пулей в позвоночнике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующую историю о жизни четвероногого бродяги поведала в соцсетях челябинская зоозащитница.

В новогодние праздники девушка объявила сбор неравнодушных для отлова передвигающегося на двух лапах пса. Несмотря на атрофированные задние конечности, Каспер, как его прозвали волонтеры, оказался настолько выносливым, что несколько дней сбегал из-под носа у волонтеров, прятался в трубе под теплотрассой и не реагировал на уколы со снотворным.

Впоследствии покалеченного пса все же удалось отвезти к хирургу. Осмотрев пациента, ветеринар отправил его на рентген.

«А потом был шок! – написала зоозащитница Дарья Иванова. – В теле собаки обнаружено 7 свинцовых дробин диаметром 4 миллиметра каждая. Стреляли, судя по разлёту дроби, с дистанции метров 15-20. Шесть дробин застряли в мягких тканях, но вот седьмая, пробив межпозвонковый диск, застряла точно в спинномозговом канале у нижнего края поясничного отдела».

Однако извлекать пули из тела собаки ни доктора, ни зоозащитники не торопятся.

По мнению ряда специалистов, подстреленный пес живет без операции почти год, а это значит, что запоздалое хирургическое вмешательство может привести к необратимым нарушениям работы спинного мозга. «На сегодняшний день, как бы кощунственно это ни звучало, у пса всё относительно нормально. В отличие от человека, собака не комплексует по поводу свой «ущербности», пёс просто живёт доступной ему жизнью и радуется ей», – написал в комментариях к сообщению один из любителей животных.

В настоящий момент волонтеры продолжают сбор средств на реабилитацию пса и платную передержку. Вместе с этим зоозащитники ищут Касперу заботливых хозяев, отмечая, что именно после информационной огласки множество бродячих собак обрели новый дом.

Челябинск. Другие новости 10.01.18

Челябинская мэрия отбирает маршруты у частных перевозчиков. / Южноуралец опустошил десяток банковских карт, болтая по телефону. / Челябинский медцентр попал под статью за «лучших врачей». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»