«На фабрике стачка»: челябинские сварщики заявили о шестикратном падении зарплат

Рабочие челябинского завода объявили забастовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о сотрудниках предприятия «Конар-Чимолаи». Сегодня с утра сварщики, просмотрев расчетные листки, отказались приступать к работе. По словам заводчан, за декабрь они получили по 5 тысяч рублей в качестве аванса. Через несколько дней, согласно документам, им на руки выдадут еще 1,5 – 3 тысячи рублей.

«Минувшим летом мы получали по 40-60 тысяч рублей, – цитирует «Комсомольская правда» одного из рабочих. – Потом всех перевели на сдельную работу. Зарплаты начали таять по 5 тысяч в месяц».

В информационно-рекламной службе АО «Конар» корреспонденту РИА «Новый День» факт забастовки не подтвердили, заявив, что предприятие весь день работает в штатном режиме.

По словам руководителя службы Светланы Дорониной, сегодня по инициативе сварщиков прошло собрание с руководством завода по поводу начислений за декабрь 2017 года. «Зарплата за прошлый месяц выплачивается 15 января, аванс рабочие уже получили. В связи с тем, что завод в декабре был загружен заказами не на полную мощность, сварщики опасались, что получат только сдельную часть, – уточнила собеседница. – Сегодня им разъяснили, что в такой ситуации для расчета заработной платы будет предусмотрен повышающий коэффициент. Вместе с такой «дотацией» зарплата будет на уровне ноября».

В свою очередь, челябинцы требуются вернуть им оклады и премии за сделку, отмечая, что на аналогичном заводе в Италии, а «Конар» – российско-итальянское предприятие, сварщики получают по полторы тысячи евро.

Челябинск, Юлия Димова

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