Челябинец признался в убийстве двухлетнего племянника

В Челябинске раскрыто зверское убийство маленького мальчика.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 20 декабря в одной из квартир Металлургического района. Местная жительница отправилась за старшим сыном в детский сад, оставив младшего под присмотром 18-летнего брата.

Когда женщина вернулась, то нашла двухлетнего малыша мертвым. По предварительным данным, мальчик страдал тяжелым хроническим заболеванием и понять, что ребенка убили, смогли лишь в ходе вскрытия.

Впоследствии по подозрению в убийстве был задержан родной дядя мальчика. По версии следствия, вскоре после ухода матери ребенок начал плакать, в ответ парень задушил его, перекрыв доступ кислорода одеялом. Молодому человеку предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу.

Как пояснил РИА «Новый День» руководитель следственного отдела Металлургического района Андрей Меньшиков, молодой человек уже дал признательные показания. В ближайшее время парня направят на психиатрическую экспертизу. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.01.18

Разлюбили: южноуральцы перестали называть сыновей Владимирами. / «На фабрике стачка»: челябинские сварщики заявили о шестикратном падении зарплат. / На Южном Урале похолодает до минус 32. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»