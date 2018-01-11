В Миассе ВАЗ влетел в маршрутку: один погиб, трое в больнице

В Миассе водитель легковушки погиб при столкновении с маршрутным такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жуткая авария произошла сегодня около 7 часов на Тургоякском шоссе. Мужчина за рулем ВАЗ-2110 не большой скорости потерял управление, машина вылетела на «встречку» и врезалась в маршрутку. Удар был настолько сильным, что легковушку смяло как жестяную банку.

На место происшествия прибыли пожарные, медики и экипаж ДПС. 30-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте.

В момент аварии в маршрутке находились три пассажира. Двоих вместе с водителем «Газели» доставили в травматологию городской больницы №2, сообщает NewsMiass.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что виновник аварии был лишен водительских прав.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.01.18

11 января ожидаются следующие события – Челябинск. / До выборов президента осталось 67 дней: в Катав-Ивановске закрывается единственный роддом. / Челябинец признался в убийстве двухлетнего племянника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»