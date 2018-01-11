Ложная тревога? В школах объявили карантин, чиновники все отрицают

Южноуральские чиновники отрицают введение карантина в школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слухи о затянувшихся новогодних каникулах в связи в высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди школьников поползли накануне вечером. В ряде СМИ появилась информация, что в челябинских школах отменяются занятия с 11 до 19 января. Также сообщалось, что в связи с четырехкратным повышением уровня заболеваемости в Коркинском районе с сегодняшнего дня на карантин уходят все школьники данного муниципалитета.

Однако ни в том, ни в другом случае официальные органы информацию о внеплановом отдыхе школьников не подтвердили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления образования Челябинска, школы областного центра после новогодних праздников работают в штатном режиме. Ни одно учреждение не закрыто на карантин. В мэрии предположили, что ряд СМИ по ошибке растиражировал прошлогоднюю новость о закрытии школ. 11 января 2017 года в областном центре, действительно, фиксировалась высокая заболеваемость простудными инфекциями, однако на сегодняшний день эпидпорог по ОРВИ ниже на 60%.

В плановом режиме проходят занятия и в школах Коркинского района. По данным замглавы района по социальной политике Ольги Степанюк, карантинные мероприятия в образовательных учреждениях не вводились, заболеваемость простудными инфекциями не превышает сезонных показателей.

Отметим, сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области до сих пор не представили информацию о текущей заболеваемости ОРВИ и гриппом, что отчасти спровоцировало появление информации о карантине.

По состоянию на конец декабря ситуация оценивалась как не эпидемическая.

Челябинск, Юлия Димова

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