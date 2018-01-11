За челябинку, поломавшую кости в дверях супермаркета, просят полмиллиона

В Челябинске прокуратура вступилась за пенсионерку, покалеченную дверями супермаркета.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Курчатовского района, с жалобой в надзорный орган обратилась 77-летняя женщина. Заявительница пояснила, что в августе прошлого года, выходя из магазина известной торговой сети на улице Пионерской, сильно травмировалась при закрытии автоматической двери супермаркета.

Пенсионерка упала на пол, на помощь старушке бросились сотрудники магазина. Пострадавшую доставили в травмпункт, где выявили переломы бедра и плечевой кости со смещениями. Горожанку поместили в областную клиническую больницу №3 и через несколько дней прооперировали.

Впоследствии челябинку выписали домой, однако женщина в силу преклонного возраста до сих пор не может восстановиться.

Пострадавшая не в силах себя обслуживать, выполнять домашнюю работу и покупать необходимые лекарства, в связи с этим ей приходится пользоваться услугами платной сиделки.

«В результате происшествия заявительнице причинен моральный вред в виде физических и нравственных страданий, выразившийся в нестерпимой боли в момент падения, так и при последующем лечении», – пояснила старший помощник прокурора Татьяна Гаврилова.

Причиненный магазином вред женщина оценила в 400 тысяч рублей. Еще почти 139 тысяч рублей потрачено на лечение.

В интересах пенсионерки прокурор обратился с иском к ООО «Агроторг», требуя взыскать с супермаркета указанную сумму. Результаты рассмотрения заявления находятся на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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