На Южном Урале изменили порядок поступления детей в 1 класс

В Челябинской области утвержден новый порядок подачи заявлений в первый класс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 февраля по всей стране на основании приказа федерального министерства образования и науки стартует приемная кампания в школы, лицеи и гимназии. К этому времени муниципалитеты должны определиться, за какими территориями закреплены те или иные образовательные учреждения. При этом организации обязаны опубликовать правила приема ребенка в первый класс, также обозначив сроки подачи документов в случае отсутствия прописки в данном районе.

Согласно регламенту, прием жителей с закрепленной за школой территории (первая волна) должен завершиться не позднее 30 июня. Оставшиеся места (вторая волна) вправе занять дети без регистрации по месту жительства в период с 1 июля по 5 сентября.

В новом учебном году на Южном Урале ожидается порядка 47,5 тысячи первоклассников, что почти на 2 тысячи больше поступивших в школы в прошлом году. Треть будущих первоклашек живет в Челябинске.

По данным зампредседателя городского комитета по делам образования Ларисы Манекиной, в последнее время численность учащихся ежегодно увеличивалась на 1-1,5 тысячи человек, однако в 2018 году количество первоклассников, по предварительным прогнозам, не изменится – в школы пойдут чуть более 15 тысяч человек. Как и в прошлом году, около 28% школ будут работать в две смены.

Как отметила первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова, главным нововведением при зачислении ребенка в первый класс в 2018 году станет прием документов в электронном виде. Заявление, подписанное одним из родителей, можно отправить через портал госуслуг, а также информационную систему «Образование Челябинской области». Документ автоматически поступит в нужную школу. Впрочем, чтобы подтвердить подлинность указанных в заявке документов (свидетельства о рождении, прописки и паспорта родителя) южноуральцам все же придется встретиться с чиновниками лично. До начала приемной кампании жителям Челябинской области предлагают потренироваться на электронных бланках, отправив заявление в тестовом режиме. Специальные тренажеры на сайте госуслуг будут доступны до 17 января. Через неделю тестовые заявки специалисты навсегда удалят из системы.

По данным г-жи Коузовой, тренажер уже испробовали порядка пятисот южноуральцев, все заявления прошли проверку.

Отметим, за родителями, не владеющими базовыми навыками работы с ПК, закрепили право подавать документы на поступление ребенка в первый класс в привычной форме.

Челябинск, Юлия Димова

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