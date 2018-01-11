Тьма под боком у «царей»: в центре Челябинска украли уличные фонари

В Челябинске неизвестные срезали фонари освещения в жилых дворах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на кромешную темноту в самом центре южноуральской столицы пожаловались жители домов, расположенных в квадрате улиц Коммуны, Цвиллинга, проспекта Ленина и Кировки. Отметим, квартал расположен между зданиями Законодательного собрания и правительства Челябинской области, и дворы здесь непроходные – территория огорожена, попасть туда можно, только открыв ключом калитку или ворота.

«Жителям нашего микрорайона сегодня не повезло. Во дворе, что в центре Челябинска, на площади Революции опять украли электрические светильники, срезали электрические провода, – написал в соцсетях правозащитник Алексей Суздалов. – Дорогу не видно, тротуара нет, скользко и опасно ходить по ямам. Народ вспоминает чиновников-депутатов разными словами». В подтверждение своих слов автор сообщения опубликовал фотографии оборванных проводов и темных дворов.

Установить похитителей общедомового имущества так и не удалось. При этом в управляющей компании проблемы жильцов решать не торопятся. Никаких обещаний восстановить освещение во дворах после произошедшего от коммунальщиков не последовало, а на покупку новых фонарей челябинцы не могут собрать деньги.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.01.18

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