Погуляли: на Южном Урале подростки сломали ледовый городок и обматерили полицейского

В Челябинской области полицейский схлестнулся с малолетними вандалами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел на городской площади Кусы, где располагается ледовый городок.

Оперативник вместе с женой и ребенком в свой выходной отправился на горку, однако придя на место, увидел, как три подростка воодушевленно ломают ледовые сооружения.

Мужчина сделал хулиганам замечание, однако те продолжили громить городок, при этом покрыли сотрудника МВД и его семью трехэтажным матом. Полицейскому ничего не оставалось, как отвести малолетних дебоширов в участок.

В настоящее время по факту разгрома ледового городка проводится проверка.

Если вина подростков подтвердится, с ними будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудники ПДН проверят родителей хулиганов на предмет исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении административного дела.

Отметим, максимальная санкция статьи за неисполнение родительских обязанностей предусматривает штраф в 5 тысяч рублей либо административный арест на 5 суток.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.01.18

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