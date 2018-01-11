Сыграл в зомбоящик: южноуральцу раскроили череп телевизором

Два жителя Челябинской области предстанут перед судом за убийство знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, жуткое преступление произошло в марте 2017 года в одной из квартир Кусы. В тот день двое приятелей распивали спиртное со старым знакомым.

В ходе застолья собутыльники разругались, в итоге товарищи набросились на 35-летнего мужчину с кулаками, сбили с ног и стали яростно запинывать. Затем один из нападавших воткнул обидчику нож в шею, но пострадавший все еще подавал признаки жизни. Чтобы вконец расправиться с приятелем, один из убийц принес из комнаты телевизор и несколько раз бросил его на голову южноуральца, после чего вновь порезал ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Впоследствии кусинцев задержали, обвинив в групповом убийстве. На время следствия подозреваемых поместили под стражу.

В настоящий момент расследование дела завершено. После утверждения обвинительного заключения материалы переданы на рассмотрение в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

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