«Четыре скорые проехали мимо»: челябинка скончалась под звуки удаляющихся сирен

Жительница Челябинска погибла на улице, не дождавшись медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о вопиющем случае рассказали в соцсетях очевидцы.

Инцидент произошел накануне днем на парковке возле ТК «Башня». Пожилой горожанке неожиданно стало плохо, женщина упала на землю. Прохожие попытались оказать старушке первую помощь. «В этот момент по дороге проехали мимо четыре кареты скорой помощи, – сообщила местная жительница. – Все им махали руками, просили о помощи. Однако никто не помог, лишь говорили, что сейчас к бабушке приедете другая бригада».

В итоге скорая прибыла к пациентке лишь через 15-20 минут. Следующие 20 минут фельдшеры пытались реанимировать старушку, однако спасти ее не удалось.

История смерти пожилой челябинки вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Большинство горожан выразили возмущение поведением врачей.

«Возмущению нет предела: если бы первая карета скорой помощи остановилась, бабушка, возможно, была бы жива. На месте этой старушки может оказаться любой и не исключено, что в другой раз это может быть сотрудник той самой кареты скорой помощи», – написала в комментариях местная жительница.

Другие вступились за медработников, отметив, что проехавшие мимо врачи, возможно, спешили к таким же умирающим старушкам или детям.

Еще одна участница диалога напомнила собеседникам, что у сотрудников станций скорой помощи есть четкие должностные инструкции, которые они обязаны выполнять.

Разбираясь в нормативных документах, регулирующих подобные ситуации, пожалуй, стоит остановиться на должностной инструкции врача выездной бригады скорой помощи, действующей до 2010 года. Пункт 2.25 данного регламента гласит, что «находящиеся в пути следования бригады обязаны по первому требованию сотрудников милиции и граждан останавливаться для оказания медицинской помощи больным и пострадавшим, независимо от их местонахождения (на улице, в учреждении, квартире и т.д.)».

Впоследствии приказом Минздрава от 20.06.2013 года был утвержден иной порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Ранее приведенный пункт здесь отсутствует, однако прописаны типы и виды оказания медицинской помощи, порядок эвакуации и так далее.

По одной из версий, решение о помощи внезапно появившемуся больному принимается в зависимости от профиля бригады скорой помощи, тяжести состояния планового пациента, а также наличия в машине госпитализируемого. С данным утверждением категорически не согласен главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова» Николай Плавунов.

«Безусловно, что любая бригада скорой медицинской помощи, вне зависимости от ее типа (врачебная, фельдшерская, специализированная и т д), а так же состояния выполнения служебного задания: едет на вызов, госпитализирует пациента в стационар или возвращается на подстанцию после выполнения очередного вызова обязана, при обращении к ней самого пострадавшего или окружающих его лиц остановиться и начать оказание необходимой медицинской помощи, – сообщает эксперт в онлайн-колонке на сайте медучреждения. – Действия наших работников в подобных ситуациях строго регламентированы внутренними документами, при этом имеется четкий алгоритм действий при каждой ситуации. К примеру, если бригада СМП ехала на другой вызов и была остановлена в пути, медицинский работник передаст эту информацию в единый диспетчерский центр и к ним при необходимости направят дополнительные силы, а к больному которому ехала остановленная бригада, будет направлена другая ближайшая карета скорой помощи».

Чем руководствовались при выборе пациентов челябинские медики, пока остается загадкой. В мэрии Челябинска предположили, что сотрудники скорой помощи не заметили лежавшую на асфальте старушку.

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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