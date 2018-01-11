Правозащитники выходят на пикет, требуя объективного расследования гибели южноуральского срочника

Общественники утвердили дату проведения пикета под окнами Военного следственного отдела Пермского гарнизона после гибели призывника из Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста, организованная представителями Пермского регионального правозащитного центра, запланирована на 16 января. Согласно представленному в мэрию уведомлению, участники пикета намерены потребовать объективного расследования уголовного дела о доведении южноуральского срочника до самоубийства и привлечь к ответственности виновных лиц.

Напомним, 20-летний магнитогорец найден мертвым 5 января в душевой казармы войсковой части поселка Сокол.

Солдата срочной службы призвали в армию полгода назад. Незадолго до гибели срочник поделился с родными своими планами о переводе на контрактную службу сроком на три года. А буквально за день до смерти рассказал сестре о конфликте с одним из сослуживцев, с которым у него с первых дней не сложились отношения. Родные полагают, что срочник из Дагестана неоднократно угрожал южноуральцу расправой, а после его смерти воспользовался его телефоном для выхода в Интернет.

8 января следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства». Фигурантов в деле пока нет.

На следующий день тело погибшего солдата доставили в Челябинск военным бортом, откуда затем по настоянию родственников отправили на независимую экспертизу.

Командование Центрального военного округа категорически отвергло факты физического насилия над магнитогорским призывником. В то же время родственники солдата сообщали о многочисленных гематомах, обнаруженных на теле погибшего.

К расследованию дела подключились уполномоченные по правам человека в Челябинской области и Пермском крае.

На днях пермский обмудсмен вместе с Советом родителей военнослужащих Прикамья выехал в войсковую часть, где скончался срочник.

В ходе проверки выяснилось, что командир роты неофициально назначил старшим по взводу военнослужащего, с коим у южноуральского срочника регулярно возникали конфликты. По мнению общественников, именно нарушение уставной дисциплины и превышение полномочий могли привести к трагедии.

Как уже сообщал «Новый День», это не первый случай гибели в воинской части под Пермью военнослужащего из Челябинской области. В апреле минувшего года здесь же нашли мертвым срочника из Карталов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.01.18

ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» может стать первой в России. / В Москве челябинки продали девочку в секс-рабство. / «Четыре скорые проехали мимо»: челябинка скончалась под звуки удаляющихся сирен. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»