Курсанта челябинского летного училища подозревают в убийстве сотрудника Росгвардии

В Усть-Катаве пьяная компания насмерть забила работника Росгвардии.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Усть-Катава, окровавленное тело 36-летнего горожанина обнаружено во дворе многоэтажки 30 декабря. По факту убийства мужчины следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, в пятницу вечером мужчина возвращался домой, когда в соседнем дворе на него набросились незнакомые парни. Один из молодчиков сбил прохожего с ног, другой стал запинывать. По данным судмедэкспертов, смерть наступила в результате перелома грудной клетки и черепно-мозговой травмы. Известно, что погибший работал в филиале ФГУП «Охрана», подведомственном Росгвардии, занимался монтажом охранных систем.

Спустя несколько дней удалось задержать подозреваемого в убийстве усть-катавца. Им оказался курсант челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Будущий летчик на праздники приехал в город к родственникам и в тот день выпивал в компании знакомых.

Материалы уголовного дела передали в военный следственный отдел СК России по Чебаркульскому гарнизону. Военные следователи раскрывать подробности уголовного дела отказались, заявив корреспонденту РИА «Новый День», что не дают справок по телефону. Между тем, известно, что суд заключил подозреваемого в жестокой расправе под стражу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется опрос очевидцев.

Челябинск, Юлия Димова

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