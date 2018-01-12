Экс-тренер уральской команды МВД осужден за аферы с деньгами военных

Бывшего тренера спортивной команды Уральского регионального МВД РФ осудили за мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, полковник запаса признан виновным в краже казенных денег в крупном и особо крупном размерах, а также в составе организованной группы.

Следствием и судом установлено, на протяжении 6 с лишним лет старший тренер, возглавлявший сборную Уральского командования внутренних войск МВД, воровал деньги у военнослужащих, получив за 32 спортсменов денежное вознаграждение на общую сумму свыше 16,3 миллиона рублей.

В тот же период военнослужащий внутренних войск с подельником составил фиктивные телеграммы о направлении двух десятков спортсменов в более сотни командировок. После этого, предоставив в бухгалтерию «липовые» отчетные документы, получил еще около 2,6 миллиона рублей.

Приняв во внимание заключение обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, его раскаяние, признательные показания и активную позицию по изобличению соучастников, Челябинский гарнизонный военный суд приговорил полковника к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступления продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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