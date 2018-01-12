Каждый третий челябинец не ощутил новогоднего настроения

Социологи выяснили, каким для челябинцев был 2017 год и с каким настроением они встретили новый.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первые дни января жителей областного центра попросили дать оценку предыдущим 12 месяцам.

Изучив ответы респондентов, специалисты лаборатории Челябинского филиала РАНХиГС, пришли к выводу, что одновременно выросло как число оптимистов, так пессимистично настроенных жителей.

Так, 57,2% челябинца назвали прошедший год хорошим, из них 24% остановились на формулировке «скорее хороший».

Плохими минувшие 12 месяцев назвали 38,2% горожан.

Если сравнивать результаты опроса с прошлогодними данными, то можно выделить одну особенность: горожане стали более категоричны в ответах.

Социологи отмечают, серьезную отрицательную динамику выбора позиции «плохой» для характеристики прошедшего года – данный показатель увеличился почти в 1,5 раза. В то же время возросло – почти в 5 раз – и число челябинцев, абсолютно позитивно оценивающих 2017 год.

А вот число затруднившихся с ответом сократилось на две трети: с 11,8% в 2016 году до 4,6% в 2017.

Кроме того, в преддверии праздников челябинцев попросили ответить «С каким чувством вы встречаете новый 2018 год?».

Более половины жителей областного центра (56,5%) сообщили о хорошем настроении и чувстве оптимизма.

Каждый третий челябинец не испытал особенного подъема накануне праздников, при этом и негативных эмоцией данная группа респондентов не ощутила.

С конкретно плохим настроением новый год встретили 9,2% жителей. В основном, так отвечали мужчины старше 50 лет из числа неработающих пенсионеров, оценивающих свое материальное положение, как «денег хватает только на питание» и «живем за гранью бедности».

Челябинск, Юлия Димова

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