В Озерске напали на таксиста с ножом

В Озерске задержали молодого человека, напавшего на водителя такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, о преступлении в дежурную часть сообщил сотрудник транспортной компании.

Таксист рассказал, что довез молодого человека до нужного адреса, однако на выходе пассажир отказался оплачивать поездку, вместо этого открыл водительскую дверь, приставил к горлу нож и потребовал отдать всю выручку.

В следующую секунду извозчик резко дал по газам, в итоге оставил преступника одного на улице.

Разбойник попытался скрыться, но его задержали полицейские. Клиентом такси оказался ранее неоднократно судимый 18-летний местный житель. В отношении озерчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – «Разбой».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. По ходатайству следователя преступник заключен под стражу.

Челябинск, Юлия Димова

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