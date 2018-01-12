В Карталинском районе введен карантин по бешенству

В одном из поселков Карталинского района объявлен карантин по бешенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение накануне подписал председатель правительства Челябинской области Борис Дубровский.

Согласно документу, ограничительные мероприятия введены на территории неблагополучного пункта – поселка Центральный Полтавского сельского поселения.

Угрожаемой зоной по бешенству среди животных названы Карталы.

Во избежание дальнейшего распространения заразной болезни на время карантинных мероприятий установлен запрет на проведение выставок собак и кошек, также не разрешается вывозить животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических мероприятий.

Напомним, карантинный режим почти три месяца действует на территории Ленинского района Челябинска. Ограничительные мероприятия были введены 17 ноября после обнаружения двух больных лис на улице Новороссийской.

Челябинск, Юлия Димова

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