На трассе под Челябинском скрутили автокурьера: изъято 30 кило «синтетики»

В Сосновском районе остановили автомобиль, напичканный «синтетикой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, наркокурьера-оптовика задержали на 25 километре автодороги Вахрушево – Долгодеревенское. При осмотре машины в оборудованном тайнике найдено более 25 килограммов наркотической смеси. 35-летний водитель признался, что вез «синтетику» на продажу.

Чуть позже в пригороде Челябинска полицейские обнаружили несколько «закладок», куда мужчина успел спрятать еще порядка 4 килограммов того же наркотика.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ – «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Фигуранта дела поместили под стражу. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.01.18

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