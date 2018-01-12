«Умотали легенду»: Mercedes разорвало пополам на челябинском мосту

В Челябинске лихач на элитной иномарке протаранил столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезная авария произошла минувшей ночью на Ленинградском мосту. Молодой парень за рулем Mercedes S500 на полном ходу врезался в бордюрный камень, машину занесло и отбросило на стоявшую поблизости электроопору.

От удара представительский седан опрокинулся на бок и буквально развалился на части.

По данным очевидцев, на место происшествия прибыли два экипажа ДПС, а также спасатели и «скорая». Водителя и пассажира иномарки доставали из покореженного авто при помощи специального инструмента. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.

По данным ГИБДД, виновник аварии был пьян. Обсуждая происшествие в соцсетях, челябинские автомобилисты предположили, что судя по разорванному на части Mercedes, водитель «летел далеко за сотню». «Еще и МЧС добили машинку, когда вырезали горе-гонщиков», – отметил другой. «Умотали легенду», – подытожил поклонник серии флагманских моделей S- класса.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, по факту случившегося проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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