В поселке под Челябинском незаконно вырубили больше тысячи сосен

В Сосновском районе бизнесмен уничтожил молодой лес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной случай незаконной рубки деревьев зафиксирован близ села Большое Баландино.

Еще в ноябре неизвестные лесорубы приступили к спилу молодых сосен на землях сельскохозяйственного значения. Неравнодушные к судьбе растительности жители вскоре узнали, что делянку на невостребованных паях организовал челябинский предприниматель. Коммерсант собирался продать срубленные деревья на елочных базарах Челябинской области и соседних регионов, однако план провалился.

На требование защитников леса показать им документы на спил сосняка, бизнесмен смог предоставить лишь справку из администрации района с перечнем документов, необходимых для получения данного разрешения.

Возмущенные селяне обратились к властям. На основании многочисленных жалоб чиновники подали заявление в полицию.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что вырубленные деревья несколько лет назад высадили вдоль дороги жители поселка Солнечный. На восстановление сосняка потребуется еще порядка четырех лет.

Власти и общественники уже заявили, что будут добиваться наказания для коммерсанта с последующей компенсационной высадкой деревьев.

Однако кому юридически бизнесмен причинил ущерб, до сих пор непонятно. Известно, что вырубка происходила на заброшенных сельхозугодьях, а эти территории не относятся к лесному фонду. Отметим, в том же Сосновском районе планомерно уничтожается большой массив пригородных лесов под нужды проекта Русской медной компании. По последним данным, АО «Томинский ГОК» уже вырубило около 250 гектаров леса.

Челябинск, Юлия Димова

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